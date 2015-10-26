Тука: выборы в Рубежном и Северодонецке могут быть признаны недействительными

Об этом заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука на телеканале "Интер", передает Украинская правда.

Он напомнил, что в Сватово выборы в горсовет признаны недействительными из-за ошибок, которые были допущены при изготовлении избирательных бюллетеней.

Отвечая на вопрос, может ли ситуация в Сватово повторится в Рубежном и Северодонецке, Тука сказал: "Да. Если исходить из того самого принципа, что и в Сватово. Если партия "Рога и копыта" не выдвинула своего кандидата , то логично, что избирательная комиссия не внесла такую кандидатуру в бюллетень и получается, что количество партий отличается от участка к участку. И определенные силы могут играть задним числом, добиваясь признания выборов недействительными".

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Тука считает, что недобросовестные политические силы будут спекулировать темой выборов в этих городах.

"С моей точки зрения, это очередной пробел законодательства, и нечестные политики могут этим пользоваться. Если вы не выдвинули кандидата на избирательном участке, то чего вам вообще требовать?", - добавил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что избирательная комиссия в Красноармейске Донецкой области признала выборы такими, что не состоялись.