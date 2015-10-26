УКРОП подозревает фальсификации голосования в Киеве и начинает параллельный подсчет голосов

Об этом заявил руководитель экспертной группы УКРОПа Никита Потураев.

«Партия УКРОП начала параллельный подсчет голосов, потому что есть основания подозревать власть в подготовке фальсификации результатов», – сказал Никита Потураев в эфире телеканала «1+1».

Он пояснил, что перед выборами несколько независимых соцопросов показали, что в случае явки на выборах в Киеве более 40% УКРОП – и не только УКРОП, но и другие демократические силы – уверенно преодолевает проходной барьер и набирает 6 и более процентов. Таким образом, по словам эксперта, «Киеврада должна была получить другую конфигурацию, чем та, на которую рассчитывали технологи партии власти». «И когда сегодня начали поступать данные о низкой явке, которая была подтверждена обнародованными в пресс-центре БПП-Солидарность экзит-полами, это сразу вызвало вопросы у нашей экспертной группы. Тем более, когда появились официальные данные КГГА и Виталия Кличко лично, что явка в Киеве составила не менее 42%. Мы точно уверены, что необходимо проконтролировать результаты», – заявил Потураев.

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Руководитель экспертной группы УКРОПа рассказал, что работа уже началась, и уже есть первые сигналы, «очень негативные для власти – о том что нашим кандидатам от УКРОПа препятствуют в получении копий протоколов параллельного подсчета».

«Мы сделаем все, чтобы установить корректные результаты не только УКРОПа, но и вообще результаты волеизъявления киевлян. Мы постараемся не допустить фальсификаций голосования в Киевсовет», – заверил Потураев.

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Как сообщал УНИАН ранее, «Украинское объединение патриотов - УКРОП» преодолело проходной барьер на выборах в киевский городской совет, а ее лидер Геннадий Корбан на выборах мэра столицы набрал больше 5 процентов. Однако по указанию из Администрации Президента эти цифры занижуюють, сказал Корбан.