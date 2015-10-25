В КГГА озвучили предварительные данные о явке избирателей в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

«Выборы в Киеве закончились с явкой 42-44%. По состоянию на 20 часов 25 октября все избирательные участки закрыли двери, на некоторых избирательных участках проходит голосование. Но явка, я не думаю, что будет более 44%», - сказал Бондаренко.

По его данным, есть информация о 350 нарушений избирательного законодательства в ходе голосования в столице, но нет ни одного нарушения, которое могло бы повлиять на результаты голосования или вызвать признание выборов несостоявшимися.

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Бондаренко подчеркнул, что выборы в Киеве можно считать состоявшимися.

Он также сообщил, что, в частности, зафиксировано 150 нарушений, касающихся размещения агитационных материалов в день голосования и в «день тишины». По словам Бондаренко, к ответственности привлечены киевляне, которые размещали агитматериалы. На них наложены штрафы. При этом он подчеркнул, что политсилы за это ответственности не несут. Также, по его данным, открыто 25 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства во время голосования на избирательных участках, в том числе за попытки вынести бюллетени.

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По словам председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Анатолия Сульдина, окончательные данные о явке и окончании голосования на избирательных участках будут после 21 часов. Он отметил, что выборы в Киеве прошли спокойно и организованно.