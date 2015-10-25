ОПОРА оценила вероятность проведения выборов в Мариуполе до конца года

“Заявление о проведении выборов вместе со вторым туром (выборов мэров крупных городов) в Мариуполе является лишь заявлением. Юридическим способом это пока невозможно сделать”, - сказала она.

По словам Айвазовской, в ситуации с Мариуполем проблема, скорее всего, заключается в бездействии территориальной избирательной комиссии, которая из-за наличия распечатанной пачки с 22-мя бюллетенями приняла решение не передавать бюллетени на участки вообще.

“То есть, открытая пачка с 22-мя бюллетенями привела к срыву избирательного процесса в Мариуполе для 300 тыс. человек, которые имеют право голосовать. То есть, ТИК привела к срыву выборов. Но расследовать это должны правоохранительные органы”, - сказала Айвазовская.

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Свою позицию она пояснила тем, что сам процесс расследования ситуации займет продолжительное время. Кроме того, парламент должен собраться на сессию, вынести на рассмотрение вопрос относительно выборов в Мариуполе, в соответствии с регламентом проголосовать в первом и втором чтении, а затем документ должен быть направлен на подпись президента.

“Это мой прогноз относительно невозможности организации голосования. Он может не сбыться”, - сказала Айвазовская.

В свою очередь, присутствующий на брифинге заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что Центральная избирательная комиссия обратилась в МВД по поводу организации голосования в Мариуполе, обращение зарегистрировано и направлено для принятия процессуального решения в ГУ УМВД в Донецкой области.

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“Что касается Мариуполя, ситуация достаточно сложная, но мы должны провести это расследование в соответствии с законодательством. Сейчас мы эти факты закрепляем, чтобы провести расследование. Думаю, и Генпрокуратура подключится, чтобы принять правильное процессуальное решение. Сейчас собираем необходимую доказательную базу для принятия решения об открытии уголовного производства, и думаю, в ближайшее время будет сделано”, - сказал Яровой.

Как сообщалось, Мариупольский избирком отказался принимать избирательные бюллетени, напечатанные в типографии газеты "Приазовский рабочий". Такое решение было принято из-за выявления разорванной пачки с бюллетенями, а также ошибок в них.

Из-за этого местные выборы в Мариуполе объявили отмененными.

Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранителям расследовать ситуацию со срывом выборов в Мариуполе. Он также отметил, что местные выборы в Мариуполе необходимо провести в этом году.

"Я обращаюсь к Верховной Раде, Центральной избирательной комиссии немедленно отреагировать на это. Верховной Раде на ближайшем заседании принять изменения в законодательство, которые позволят в ближайшее время выборы в Мариуполе все-таки провести. Я уверен в том, что они должны быть проведены в этом году", - сказал президент.