Порошенко поручил расследовать причины проблем на выборах в Мариуполе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Киеве.

"Я считаю ситуацию по Мариуполю категорически неприемлемой. Я с самого начала подчеркивал необходимость проведения выборов в Мариуполе, и тот факт, когда, согласно моей информации, там готовились те или иные фальсификации, безусловно, мы это допустить не можем ... Я дал поручение правоохранительным органам тщательно расследовать причины, по которым проведение выборов в Мариуполе было затруднено, и я жду информацию правоохранительных органов, которая должна быть выражена публично", - сказал глава государства.

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Вважаю ситуацію по Маріуполю категорично неприйнятною! Вибори в Маріуполі мають бути проведені в цьому році. pic.twitter.com/4rnLblloqF — Петро Порошенко (@poroshenko) October 25, 2015

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в милицию Мариуполя поступило 20 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, 10 из них - из типографии.

Накануне Мариупольский теризбирком отказался принимать избирательные бюллетени, напечатанные в типографии газеты «Приазовский рабочий». Такое решение было принято из-за выявленных разорванных бюллетени, а также из-за ошибки в них.

В связи с этим городская ТИК обратилась в ЦИК с требованием перенести дату выборов в городе.