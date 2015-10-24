Пайетт озвучил "лучший ответ" недругам Украины

Лучшим ответом недругам Украины станет высокая явка и честное проведение местных выборов. Об этом написал в своем Twitter посол США в Украине Пайетт.

"Революция достоинства была ради демократии, прозрачности и реформ. Выборы завтра - шанс для украинцев способствовать достижению всех трех целей. Нет лучшего ответа тем, кто ожидает поражение Украины, чем высокая явка и честные выборы завтра. Мир наблюдает за Украиной", - пишет посол.

Дипломат отметил, что местные выборы, которые состоятся в Украине завтра, особенно важны в условиях реформы децентрализации и усиления контроля над местными бюджетами.

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"В течение последних двух лет США говорили, что украинцы сами должны выбирать свое будущее. Завтра - момент принятия решения", - написал посол США в Украине.

Как сообщал УНИАН, Комитет избирателей Украины заявил о фактах нарушения политическими партиями в отдельных регионах «дня тишины» перед местными выборами.

Как отметили в КИУ, такие нарушения зафиксированы, в частности, в Киеве, Херсоне и Одессе. В Комитете избирателей отметили, что использование слоганов и символики политических партий в «день тишины», который наступил в Украине 24 октября, считается нарушением закона «О местных выборах».