Разрешение конфликта в ВР зависит от действий Партии регионов - эксперт

Одесский припортовый завод может стать ключевым фактором в разрешении политического конфликта, развернувшегося в последние дни в Верховной Раде Украины. Такое мнение высказали эксперты Института Горшенина в комментарии, переданном в УНИАН.

«Ситуация, которая сложилась в парламенте Украины в последние дни, является патовой и во многом ее разрешение сегодня зависит от действий Партии регионов, с которой обе стороны конфликта, и БЮТ и НУ-НС, ведут переговоры», - считает директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

По его мнению, позиция Партии регионов во многом будет зависеть от того, насколько экономически целесообразным для определенной части влиятельных членов партии покажется возможность покупки Одесского припортового завода на условиях, озвученных премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Если сделка состоится, можно ожидать переформирования коалиции и принятие новой редакции Конституции Украины, выгодной Юлии ТИМОШЕНКО. Если же представители Партии регионов и БЮТ не договорятся, можно ожидать ситуативную победу Президента Виктора ЮЩЕНКО в конфликте с Ю.ТИМОШЕНКО», - подытожил К.БОНДАРЕНКО.