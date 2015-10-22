Путин хочет амнистии для лидеров боевиков

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал во время заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Нужно принять закон об амнистии. Если все нам говорят, что выборы должны быть проведены по стандартам ОБСЕ, то не надо забывать, что стандарты ОБСЕ предусматривают один важный пункт в избирательных компаниях - никто не должен подвергаться уголовному преследованию", - сказал он.

"Там все руководители "ДНР-ЛНР", все под уголовным преследованием", - подчеркнул он.

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По его словам, с амнистией "согласны все и американские и европейские партнеры - надо принять закон об амнистии - он не принят".

Путин заявил, что это прописано в Минских соглашениях, а ссылки на то, что это учтено в законе об особом статусе не подходят, так как он не введен в действие.

"Надо принять отдельный закон об амнистии", - сказал Путин.

По его словам, это общемировой стандарт и нельзя проводить выборы там, где люди, принимающие участие в избирательной кампании подвергаются уголовному преследованию.

"Мячик на стороне киевской власти. Надо это сделать и это может быть сделано только в работе киевского правительства и президента со своими европейскими и американскими партнерами, а не с Москвой", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, президент РФ считает, что без участия США и Европы не удастся урегулировать конфликт на Донбассе, поскольку Киев не выполняет Минские соглашения".