Задержан снайпер "ДНР", обстреливавший миссию ОБСЕ (видео)
Служба безопасности Украины задержала в Рубежном (Луганская область) снайпера из террористической организации "ДНР", который, в частности, обстреливал представителей миссии ОБСЕ и командного состава сил АТО.
Как сообщает пресс-центр СБУ, боевик по прозвищу "Кент" прибыл на территорию, контролируемую властями, "проведать" знакомых.
К незаконному вооруженному формированию "ДНР" он присоединился в июле прошлого года после освобождения из мест лишения свободы.
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Боевик прошел специальную подготовку под руководством российского спецназовца и был зачислен снайпером в одну из террористических группировок. "Кент" принимал активное участие в боевых действиях и обстрелах миссии ОБСЕ и командного состава сил антитеррористической операции.
Ведутся неотложные оперативно-следственные действия.
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