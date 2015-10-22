Задержан снайпер "ДНР", обстреливавший миссию ОБСЕ (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, боевик по прозвищу "Кент" прибыл на территорию, контролируемую властями, "проведать" знакомых.

К незаконному вооруженному формированию "ДНР" он присоединился в июле прошлого года после освобождения из мест лишения свободы.

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Боевик прошел специальную подготовку под руководством российского спецназовца и был зачислен снайпером в одну из террористических группировок. "Кент" принимал активное участие в боевых действиях и обстрелах миссии ОБСЕ и командного состава сил антитеррористической операции.

Ведутся неотложные оперативно-следственные действия.

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