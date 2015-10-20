В Краматорске "Оппозиционный блок" выдвинул кандидатом в горсовет экс-боевика "ДНР" (видео)

Как сообщает издание Четвертая власть, он участвовал в блокировании военной техники ВСУ на подступах к городу в мае 2014 года, а позже воевал в отрядах российских террористов Игоря Гиркина.

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Ермольчеко баллотируется по округу №1, в микрорайоне Лазурный.

В свободном доступе в сети до сих пор находятся сюжеты российских телеканалов, в которых можно увидеть Александра Ермольченко. 3 мая прошлого года российский «Первый канал» показал сюжет о том, как краматорские сепаратисты, среди которых был и Ермольченко, блокируют украинскую армию. За этот случай Ермольченко был внесенбазу данных ресурса «Миротворец»

Кроме того, житель Краматорска Сергей Сильченко разместил в Фейсбуке фотоснимок, на котором можно увидеть человека, похожего на Александра Ермольченко, в военной форме и с оружием.

Как утверждают жители города, Ермольченко был активным боевиком ДНР и воевал в отрядах Игоря Стрелкова, однако после отступления террористов из города остался в Краматорске.