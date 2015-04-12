Российский террорист Бородай заявил, что у Гиркина проблемы с психикой

Поводом для этого стали последние заявления бывшего командира российско-террористических войск, сказал Бородай в интервью Новой газете.

"Мы действительно много лет дружили. Но сейчас отношения изменились. Я считаю его человеком, окончательно утратившим адекватность и психическое здоровье. Для этого у меня есть веские основания. Я и раньше знал, что у него некоторые проблемы с психикой, но не думал, что они дорастут до такого масштаба и начнут вредить делу, стране, вредить другим людям", - рассказал Бородай.

Читайте такжеСтрелков обвинил помощника Путина Суркова в затяжной войне на Донбассе – СМИПо его мнению, Гиркин "просто сломался в Славянске", а поводом для обвинений в неадекватности стало то, что экс-командир террористов сделал несколько громких заявлений, раскрывающих роль России в развязывании войны на востоке Украины.

"Если бы он не делал критической массы заявлений, наносящих прямой вред как России, так и новообразовавшимся республикам, про него никто худого слова бы не сказал. Просто молчали бы из уважения к прошлым заслугам", - сказал Бородай.

Напомним, Гиркин в одном из интервью признался, что именно его группа развязала войну на мирном до того Донбассе. Также он ввел в обиход термин "отпускники", обозначающий российских военных без документов и опознавательных знаков, атаковавших украинские Вооруженные силы в августе 2014 года.

Позже он заявил, что Путина ждет либо тюрьма, либо расстрел.