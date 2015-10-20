Решение оккупантов по 220 памятникам Крыма не имеет правовых последствий - Минкульт

Об этом говорится в сообщении министерства.

Минкультуры отмечает, что временно оккупированная территория является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины, согласно которым на Россию как государство, которое осуществляет оккупацию, возложена ответственность за охрану культурного наследия на временно оккупированной территории в соответствии с нормами и принципами международного права.

Поэтому решение России включить памятники культурного наследия Крыма и их территории в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ является противоправным.

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Как отмечает украинское ведомство, незаконные действия России касаются, в частности, объектов культурного наследия, которые занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Это крепость и пещерный город Чуфут-Кале, Генуэзская и городские крепости в Феодосии, комплекс сооружений Воронцовского дворца "Ласточкино гнездо", комплекс сооружений дворца Александра III, комплекс сооружений Судакской крепости, Ханский дворец в Бахчисарае, которые является объектами недвижимого культурного наследия национального значения, а два последних из них номинируются на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Вся ответственность за повреждение или разрушение этих бесценных памятников лежит на Российской Федерации", - подчеркивает Минкульт.