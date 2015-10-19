Данные параллельных подсчетов голосов на выборах в Бердянске, Краматорске и Славянске подадут на отдельном сайте

Об этом сообщил исполнительный директор общественной организации «Украинский центр общественных данных» Андрей Горбаль на пресс-конференции в УНИАН.

Председатель правления центра общественных данных Сергей Васильченко добавил, что к проекту организации «Прозрачные местные выборы» присоединился Днепропетровск. Он выразил надежду, что экспертам центра и в этом городе удастся провести необходимые работы для прозрачного освещения выборов.

«В пилотном проекте не предусматривался Днепропетровск, но местные организации захотели присоединиться, и мы взяли на себя кусок работы», - добавил Васильченко.

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Горбаль отметил, что этот подсчет голосов избирателей будут проводить специалисты центра.

«Мы предоставляем площадку - веб-сайт http://vybir.info - для заинтересованных партий и кандидатов, которые, собственно, могут это делать, даже конкурируя между собой», - сказал он.

Горбаль напомнил, что центр реализует пилотный проект «Прозрачные местные выборы» в трех городах – Бердянске, Славянске и Краматорске.

Васильченко отметил, что это позволит всем увидеть динамику выборов: данные о явке на участки, динамику подсчета голосов, а также результаты выборов, то есть, какие политические силы проходят в местные рады и кто избран городским головой.

По его словам, «некоторые партии, с которыми уже есть у нас соглашения о том, что они будут принимать участие в параллельном подсчете голосов, то они даже если территориальная избирательная комиссия не решит делать замеры явки избирателей на определенные часы, собираются собственными силами это делать».

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В пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции, отмечается, что на текущих местных выборах, как и на прошлых, есть «проблема с освещением работы территориальных избирательных комиссий». В документе сказано, что «в большинстве случаев информация о деятельности ТИК) частично размещается на сайтах соответствующих советов».

Также отмечается, что кандидаты в депутаты местных советов и на должности мэров подают в ТИК информацию о себе (декларации о доходах, биографии), но она не обнародуется.

«Возникает вопрос, зачем тогда ее подавать, ведь данные в декларациях или биографиях не влияют на регистрацию или отказ», - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, эксперты центра общественных данных констатируют значительные проблемы в системе формирования избирательных округов, в частности, иногда округ располагается от одного до другого конца города, есть взаимопереплетенные округа, анклавы, существенно отличая количество избирателей в округах».

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Украинский центр общественных данных презентовал веб-сайт «Прозрачные местные выборы», на котором размещена вся информация о местных выборах 25 октября в Бердянске, Краматорске и Славянске.

Главной задачей проекта является содействие территориальным избирательным комиссиям в эффективном обнародовании постановлений, решений, иной официальной информации о избирательном процессе на местных выборах 2015 года, а также решения судов, которые касаются выборов, зарегистрированные жалобы кандидатов.