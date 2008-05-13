Балога даже не намерен разговаривать с ”циничным” блоком Тимошенко

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА категорически опроверг заявления отдельных народных депутатов о проведении переговоров между Секретариатом и фракцией Блока Юлии Тимошенко относительно условий разблокирования работы Верховной Рады.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, обнародованном пресс-службой Президента Украины.

В.БАЛОГА отверг саму возможность подобных консультаций и возложил ответственность за очередной срыв работы парламента на БЮТ.

«Эта политическая сила поступила в высшей степени цинично: прикрываясь фальшивыми лозунгами о беспокойстве за интересы людей и страны, она пошла на наглый, беспрецедентный шаг и сорвала выступление Президента с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. БЮТ, стремясь протянуть конъюнктурное, корыстное решение о смене руководства Фонда государственного имущества, через блокирование парламентской трибуны проявил публичное игнорирование институтов власти - Президента и Верховной Рады - и глумливо растоптал право миллионов избирателей услышать главу государства», – заявил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен был выступить в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Однако депутаты от БЮТ заблокировали парламентскую трибуну, президиум, правительственную ложу и ложу судей. БЮТ требовал, чтобы ВР перед выступлением Президента приняла антиинфляционные законы и решила кадровые вопросы.

Член фракции БЮТ Сергей ТЕРЁХИН в интервью журналистам сообщал, что представители блока проводят переговоры с Секретариатом Президента относительно возможности принятия в парламенте антиинфляционных законов и назначении нового руководителя Фонда госимущества Украины. С.ТЕРЁХИН заверил, что в случае достижения договоренностей по этим вопросам, БЮТ разблокирует работу Верховной Рады и даст возможность выступить Президенту.

Из-за блокирования глава государства так и не выступил с Посланием.

Позже А.ЯЦЕНЮК закрыл утреннее заседание парламента. На 13.00 он пригласил лидеров фракций парламента для консультаций относительно разблокирования работы ВР.

После закрытия заседания ВР премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ будет блокировать трибуну, пока парламент не рассмотрит три антиинфляционных законопроекта.