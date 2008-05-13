Тимошенко вызвала на ковер 6 губернаторов и министра

На заседание Кабинета министров Украины 14 мая приглашены председатель Совета министров АРК Виктор ПЛАКИДА, губернаторы Волынской области Николай РОМАНЮК, Херсонской области Борис СИЛЕНКОВ, Черкасской области Александр ЧЕРЕВКО, и.о. председателя Запорожской обладминистрации Валерий ЧЕРКАСКА, и.о. председателя Львовской обладминистрации Николай КМИТЬ.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В пресс-службе уточнили, что губернаторов планируется заслушать по вопросам о состоянии погашения задолженности по зарплате и ситуации с ценами на продукты питания в областях.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 14 мая планирует заслушать отчеты губернаторов пяти областей, где сложилась наихудшая ситуация с погашением задолженности по зарплате и наблюдается самый большой рост цен.

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что на этом заседании планируется также рассмотреть вопрос об увольнении некоторых губернаторов.

По данным Госкомстата, наибольшие показатели инфляции в регионах Украины по итогам января-апреля отмечены в Одесской области и Крыму - 16,1% и 16% соответственно, наибольшая задолженность по выплате зарплаты - в Донецкой (154 млн. грн.) и Харьковской (70,4 млн. грн.) областях.

Также высокая инфляция в январе-апреле отмечена в Херсонской (15,8%), Львовской (14,9%), Черновицкой областях и Севастополе (по 14,3%), в Николаевской (14,2%) и Кировоградской (14,1%) областях.

На 1 апреля задолженность по выплате зарплаты в Луганской области и Крыму составляет 58,7 и 50,1 млн. грн. соответственно, в Днепропетровской и Львовской областях - 37,3 и 31,3 млн. грн.