ЦИК зарегистрировала еще 125 международных наблюдателей на местные выборы 25 октября

19:11, 17 октября 2015
Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 125 международных официальных наблюдателей на местные выборы 25 октября.

ЦВК / УНІАН

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата комиссии, такое решение было принято сегодня на очередном заседании ЦИК.

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Рассмотрев соответствующие обращения от иностранных государств и международных организаций, комиссия зарегистрировала еще 8 официальных наблюдателей от Соединенных Штатов Америки, 8 – от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 7 – от Французской Республики, 4 – от Канады, 2 – от Королевства Дания, 2 – от Республики, 2 – от Австрийской Республики, 88 – от Комитета "За открытую демократию", 4 – от международной общественной организации "Политическая инициатива".

Таким образом, по состоянию на 17 октября общее количество зарегистрированных международных официальных наблюдателей на местных выборах составляет 482 человека.

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