Литвин увидел, как война из холодной стадии переходит в горячую

Лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН расценивает сегодняшние события в Верховной Раде как объявление открытой войны внутри коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам В.ЛИТВИН отметил, что было бы лучше, чтобы глава государства Виктор ЮЩЕНКО сегодня выступил перед народными депутатами и начал острый разговор о ситуации в Украине.

«Но то, что делается в сессионном зале, я могу утверждать, что это объявление войны в рамках коалиции. То есть, значительная часть коалиции во главе с премьер-министром открыто заявили о том, что война из холодной стадии переходит в горячую», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, даже если сейчас будет разблокирована трибуна ВР, то это будет унижением Президента, поскольку это будет демонстрацией того, что БЮТ может позволить или не позволить выступить В.ЮЩЕНКО в парламенте.

«Я считаю, что лучше было бы, если бы нашли взаимопонимание еще вчера. Чтобы Президент выступил, а после того взяли бы перерыв и попытались согласовать позиции», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.00 Президент Украины В.ЮЩЕНКО должен был выступить в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Однако депутаты от БЮТ заблокировали парламентскую трибуну и президиум ВР еще до начала заседания парламента.

Также они заблокировали правительственную ложу и ложу судей. Пока в сессионном зале нет штандартов Президента Украины.

По словам народного депутата от БЮТ Андрея ШЕВЧЕНКО, его фракция будет блокировать трибуну парламента, если до выступления Президента в Верховной Раде не будут приняты антиинфляционные законы и кадровые решения.