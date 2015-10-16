Порошенко инициирует введение в Конституцию отзыва депутатов ВР

Об этом сказано в ответе на электронную петицию о введении механизма отзыва с избираемых должностей, опубликованном на сайте президента.

"Учитывая актуальность вопросов усиления контроля избирателями за работой народных депутатов Украины и значительный общественный резонанс этих вопросов, я обратился к председателю Конституционной комиссии, председателю Верховной Рады Украины В.Гройсману с предложением обеспечить основательное и всестороннее рассмотрение упомянутой электронной петиции в части вопросов отзыва народных депутатов Украины по народной инициативе", - говорится в нем.

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По мнению президента, к рассмотрению этого вопроса следует привлечь автора петиции, представителей политических сил, государственных органов, институтов гражданского общества, ученых-правоведов и экспертов.

Кроме того, Порошенко отмечает, что в новом законе о местных выборах от 14 июля текущего года была урегулирована процедура отзыва депутатов местных советов, а дополнением в закон о местном самоуправлении предусмотрена возможность отзыва городских, поселковых и сельских председателей по народной инициативе.

Потому, считает глава государства, перед внесением дальнейших законодательных изменений по данным вопросам необходимо проверить, как этих механизмы будут работать на практике, а пока их изменение нецелесообразно.