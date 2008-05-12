Криль: Луценко выполняет задание БЮТ

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), лидер политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ считает, что лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО выполняет задание БЮТ по развалу коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого центра”.

В частности, И.КРИЛЬ расценивает сегодняшние заявления Ю.ЛУЦЕНКО против представителей президентской команды как свидетельство того, что “он окончательно перестал быть самостоятельным политиком и является лишь инструментом реализации чужого сценария по развалу коалиции и дискредитации Президента Украины”.

«В действительности за такими заявлениями лидера «Народной самообороны» стоит БЮТ, который в течение продолжительного времени ищет все новые пути для развала коалиции. В этот раз – «чужими руками» – в среде своих партнеров из блока НУ-НС», - сказал И.КРИЛЬ.

Он заметил, что уже длительное время Ю.ЛУЦЕНКО и его политическая сила «Народная самооборона» ситуативно подыгрывали провокативным инициативам БЮТ. «Но то, что произошло сегодня, – это самопрезентация ЛУЦЕНКО как сателлита БЮТ», считает И.КРИЛЬ.

По его мнению, подобные заявления со стороны Ю.ЛУЦЕНКО говорят еще и о попытке повысить свой рейтинг перед выборами в столице.

«Поскольку рейтинг политической силы Юрия ЛУЦЕНКО в Киеве находится в пределах социологической погрешности, он стремится стать героем хотя бы какого-то скандала, чтобы привлечь к себе внимание», - допускает депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО выразил мнение, что в обмен на освобождение Виктора БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента Украины БЮТ мог бы остановить свои конституционные инициативы.

"Самый легкий вариант – увольнение БАЛОГИ, ценой чего, с моей точки зрения, должно быть достижение соглашения с БЮТ о снижении конституционных инициатив с их стороны до согласования позиций с НУ-НС”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, правительству сейчас следует заниматься не Конституцией, а ценой на мясо.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сегодня в стране фактически происходит двоевластие. “Снятие В.БАЛОГИ может решить этот вопрос, и правительство займется своим, а политики в парламенте займутся согласованным вариантом Конституции”, - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, если этого не будет сделано, так имеется другой выход, который будет иметь более тяжелые последствия для жизни в Украине.

“Продолжение политики поражений от Виктора Ивановича БАЛОГИ, который навязывает ее команде Президента, вызовет необходимость быстрейших изменений в Конституцию, которые введут четкий порядок и ответственность единой вертикали власти”, - добавил он.

В то же время, он заметил, что “Народная самооборона” настаивает на сохранении президентско-парламентской формы правления в Украине.