Методы БЮТ напомнили Балоге ”художественное руководство” Медведчука

Возможное блокирование фракцией БЮТ работы Верховной Рады с целью добиться первоочередного рассмотрения вопроса о смене руководства Фонда государственного имущества является очередным искусственным поводом, которым блок стремится во чтобы то ни стало отложить принятие законопроектов согласно коалиционным договоренностям.

Такое мнение высказал сегодня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам В.БАЛОГИ, “БЮТ не первый раз конструирует комбинации, которые не позволят Совету работать по плану, предусмотренному действующим соглашением о создании парламентского большинства. В частности, БЮТ в прагматическом союзе с Партией регионов уже пытался избежать выполнения собственных обязательств, прикрываясь ширмой создания конституционной комиссии”. “Также была сделана попытка разыграть карту перевыборов городской власти Харькова, сейчас в повестке дня – ФГИУ”, - считает глава Секретариата Президента.

По его мнению, «создается впечатление, что БЮТ единолично, без учета мнения партнера по коалиции - блока «Наша Украина – Народная Самооборона», явно пренебрегая позицией крупнейшей фракции Партии регионов, хочет вертеть всем парламентом, как вздумается. “Это напоминает методы деятельности парламентского большинства в 2002-04 годах под художественным руководством Виктора МЕДВЕДЧУКА. Эффективность его также известна. Поэтому в настоящее время бютовский эгоцентризм грозит обернуться разрушительными последствиями для этого состава Рады – как по содержанию, так и по форме. Ведь не только будет разбито единство демократических сил ВР, которое хотя бы остается формальным до тех пор, пока действует коалиционное соглашение. Под риском распада оказывается само парламентское большинство. Последствия этого для политической ситуации, демократической перспективы страны будут очень и очень негативными. БЮТ должен понимать свою личную ответственность за такое развитие событий», – отметил В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата сообщил, что во вторник коалиция будет проходить проверку на прочность и способность к эффективной работе согласно подписанному договору. «БЮТ, очевидно, окончательно подтвердит свою идентификацию: или эта политическая сила неуклонно будет соблюдать коалиционные договоренности, и тогда вопрос Фонда госимущества будет рассмотрен в порядке общей очереди, или же она катапультируется из коалиции, поскольку «НУ-НС», по крайней мере в части «Нашей Украины», не поддерживает деструктивную позицию бютовцев», - считает он.

В.БАЛОГА отметил, что одним из признаков попытки БЮТ уклониться от выполнения коалиционного соглашения являются многочисленные упреки и оскорбительные заявления «бело-сердечных» депутатов в отношении Президента. «Это не принципиальность, не геройство, не честность и не откровенность. Это трусливое хамство, с большими примесями бескультурья и пигмейства. Стыдно слышать эти насмешки от тех, кому Президент открыл дорогу в политику. Уверен, что общественность уже дала соответствующую оценку таким проявлениям короткой памяти и неуважения», - подчеркнул глава Секретариата Президента.