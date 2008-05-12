Тимошенко обвинила Ющенко в сдаче интересов Украины ”РосУкрЭнерго-2”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имел неполную информацию об условиях передачи прав на разработку шельфа Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, данное мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

“Мне очень грустно, что Президент, собственно говоря, и поддерживал эту акцию - шельфы отданы с его полного ведома, поэтому я не знаю, честно говоря, как он будет на это реагировать. Возможно, к нему настоящую информацию, как распорядились шельфами, не донесли и, возможно, он еще до конца не знает, как в мире это происходит”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер выразила убеждение, что перед принятием решения о подписании соглашения о передаче прав на разработку шельфа Черного моря глава государства должен был “изучить мировой опыт и не сдавать национальные интересы Украины”.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что подписание соглашения происходило в присутствии Президента Украины В.ЮЩЕНКО. “Он лично присутствовал при подписании и лично был инициатором таких вещей. Все, что происходило, безропотно, происходило по поручению Президента и вопреки интересам Украины. Я считаю, что рано или поздно, но оценку этим действиям обязательно должно дать гражданское общество. Я не единственная гражданка Украина. Есть многие люди, которые готовы защитить Украину. И поэтому вещи нужно называть своими именами. Если речь идет о будущем и стратегии Украины, о ее политической и энергетической независимости, и если чиновники высокодолжностного уровня могут так пренебрегать украинскими интересами – это вопрос для парламента и СНБО”, - считает она.

Премьер также не исключает возможности возникновения давления относительно выполнения правительственного решения. “В освоении шельфов Черного и Азовского морей мы должны правильно защитить национальные интересы Украины. Я знаю, что будет колоссальное сопротивление решению правительства об отмене лицензии. Я знаю, что теперь в Украину вцепятся мертвой хваткой, чтобы не дать возможности вернуть это Украине. И знаю, что мы как правительственная команда будем защищать всеми возможными путями Украину и ее национальные интересы”, - отметила она.

“Это, что касается шельфов – это "РосУкрЕнерго-2", но еще в худшем и более страшном виде, чем это было сделано по НАК “Нефтегаз” и по газовому рынку Украины. Жаль, что у Украины такие продажные руководители и продажные чиновники, которые довели ситуацию до такого состояния, что Украина должна сейчас бороться за свои шельфы и возвращать себе свои месторождения, которые нечестно и незаконно украдены”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2007 года состоялось подписание соглашения между Государством Украина и компанией Vanco International Limited (США) о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря. В церемонии подписания принял участие Президент Украины В.ЮЩЕНКО.

С украинской стороны документ подписал вице-премьер-министр по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей КЛЮЕВ, со стороны инвестора – председатель правления, президент Vanco International Limited Джин Ван ДАЙК.

25 апреля 2008 года Министерство охраны окружающей естественной среды своим приказом поручило Государственной геологической службе аннулировать специальное разрешение (№3183 от 5 декабря 2007 года) на пользование недрами компании Vanco Prуckerchenska Ltd. - на геологические изучения, в т.ч. опытно-промышленную разработку месторождений с последующей добычей нефти и газа на Прикерченском участке недр континентального шельфа Черного моря.