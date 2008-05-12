Яценюк не понимает, как правящая партия может блокировать трибуну ВР

Невозможность выступления Президента в парламенте с ежегодным посланием сделает невозможным принятие любых других законодательных актов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, комментируя информацию о якобы намерении фракции БЮТ заблокировать трибуну ВР пока не будет решен вопрос о председателе ФГИУ.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, все проблемы внутри отдельных политических сил не должны перекладываться на парламент.

«Есть механизмы урегулирования любых конфликтных ситуаций. Пожалуйста, садитесь за стол и договаривайтесь», - сказал он.

Председатель ВР отметил, что любое блокирование будет играть на понижение рейтинга той политической силы, которая к этому прибегает.

«Очень странно будет, если такое блокирование гипотетически может осуществляться правящей партией. Невозможность послания Президента спровоцирует невозможность принятия других актов», - сказал А.ЯЦЕНЮК.