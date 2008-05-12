Яценюк просит оставить в покое Добкина хоть на неделю

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что на этой пленарной неделе парламент не будет рассматривать вопрос о создании временной следственной комиссии по расследованию злоупотреблений Харьковских городских властей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам председателя ВР, он будет пытаться сделать все, чтобы парламент начал работать, а не продолжал ссориться.

«Поэтому на текущей неделе не считаю целесообразным, да и возможным, собственно говоря, рассматривать любые резонансные вопросы», - сказал председатель ВР.