Митинг по случаю 73-й годовщины создания УПА (фотогалерея)

Митинг по случаю 73-годовщины создания Украинской Повстанческой Армии на Михайловской площади в Киеве, 14 октября 2015 г.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter