Митинг по случаю 73-й годовщины создания УПА (фотогалерея)
14:59, 14 октября 2015Политика
3819
Митинг по случаю 73-годовщины создания Украинской Повстанческой Армии на Михайловской площади в Киеве, 14 октября 2015 г.
В митинге принимают участие, в частности, представители ВО "Свобода", "Правого сектора", Организации украинских националистов и Конгресса украинских националистов.
Читайте такжеВ Киеве проходит "Марш героев" (прямая трансляция)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter