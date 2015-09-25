На границе с Крымом задержана съемочная группа телеканала НТВ, шпионившая за бойцами - "Правый сектор"

Об этом сообщает пресс-служба "Правого сектора".

"Около 20 часов бойцы ПС заметили женщину, которая тайком пыталась сфотографировать украинский блокпост и лица бойцов, которые на нем дежурили. Проверка документов показала, что женщина является журналистом телеканала НТВ (Россия). Ее сопровождал водитель, который является гражданином Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанные переданы украинским правоохранителям. Также проверяется информация о том, что еще один член съемочной группы скрылся при задержании.

Как говорится на сайте НТВ, сотрудница телеканала была допрошена сотрудниками Службы безопасности Украины.

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«Вечером 24 сентября на границе Украины и Крыма в районе города Каланчак группой людей, не предъявивших никаких документов, была задержана корреспондент «Центрального телевидения» Екатерина Воронина. Она вместе с украинским оператором-стрингером по редакционному заданию снимала материал о блокаде полуострова «Правым сектором». Задержавшие журналиста НТВ люди даже не подпустили ее к пограничному пункту. При этом нужно отметить, что Екатерина Воронина абсолютно официально пересекла российско-украинскую границу, прилетев из Москвы в Одессу», - рассказал руководитель и ведущий программы Вадим Такменев.

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По его словам, сотрудники СБУ допрашивали корреспондента в течение еще шести часов и только рано утром отпустили, не предъявив никаких обвинений.

Как отмечается, в настоящее время журналистка находится на территории Украины и в течение дня должна вылететь в Москву.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно будут пропускать пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.