Поставки РФ оружия на Донбасс, из которого сбит самолет MH17, свидетельствуют о военном преступлении - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Министр заявил, что в июле 2014 года никто не представлял, что Россия имела на Донбассе новейшие противовоздушные установки.

"И как вы можете представить, со всеми видами российского вооружения, переброшенными на Донбасс, еще можно представить, что можно купить автомат Калашникова на черном рынке, но гораздо сложнее купить бронированное транспортное средство или танк на черном рынке. Но что абсолютно невозможно - купить высокосовременный противовоздушный ракетный комплекс… И как вы можете представить, что, если вы даже получите такой комплекс откуда-то, пытаясь тайно переправлять его, тайно управлять им и обслуживать его, это является абсолютно невозможным явлением", - подчеркнул Климкин.

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В этой связи он вновь повторил, что в то время никто не знал о наличии такой угрозы.

Климкин заявил, что страны, которые выступают за создание международного трибунала, располагают радом опций относительно привлечения виновных в катастрофе MH17 к ответственности.

"Нам нужна процедура, которая будет юридически обязывающей и для России, потому что мы должны привлечь виновных преступников и привести их в международный правовой орган, полностью прозрачный, и, конечно, полностью ответственный", - подчеркнул Климкин.

По словам министра, если Россия будет настаивать на исключении этой функции, это будет свидетельствовать, как прямо, так и косвенно, что Россия ответственна за эту трагедию.

"Мы найдем другие пути одновременно и в смысле задержания физических лиц, привлечения их к правосудию, и в понимании того, что четко доказано, что Россия является государством-спонсором терроризма. Потому что переброска такой высокосовременной, чрезвычайно опасной ракетной системы на Донбасс является для меня четким примером действий, которые можно и нужно рассматривать как акт терроризма и военного преступления", - подчеркнул Климкин.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

Большинство жертв - подданные Нидерландов. Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что семьи погибших в самолете "Малазийских авиалиний" MH17 ожидают привлечения виновных к ответственности.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила право вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

Сегодня, 13 октября, на военно-воздушной базе Нидерландов председатель Совета безопасности Нидерландов Чиббе Яустра обнародовал отчет о расследовании катастрофы рейса МН17, в котором отмечается, что самолет «Малазийских авиалиний» был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук". Также установлено, что ракета была выпущена с местности площадью 320 кв. км в восточной части Украины.