Российский МИД попытался объяснить скандальное вето в ООН по трибуналу МН17

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

По мнению российской стороны, своим вето Россия "предотвращала раскол в Совбезе ООН и перевела вопрос в конструктивное русло", посчитав "создание трибунала политизированным решением".

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Согласно заявлению, Россия считает, что ранее принятая резолюция 2166 якобы "остается единственной приемлемой для всех основой международного сотрудничества в интересах независимого и транспарентного расследования гибели лайнера".

Как сообщал УНИАН, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".



