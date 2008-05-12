Горбачёв предостерегает Россию от резких заявлений в адрес Украины
10:02, 12 мая 2008Политика
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Лужков поднял волну
|Михаил Горбачёв
"Мы должны очень бережно относиться к нашим отношениям с братским украинским народом, - отметил он. - Надо делать все так, чтобы отношения с украинским народом не ухудшались, а улучшались", заявил Горбачев в интервью «Эхо Москвы». Политик добавил, что проблемы в отношениях с Украиной "его задевают, трогают и беспокоят".
"Я все время думаю над этим", - сказал первый президент СССР.
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