Горбачёв предостерегает Россию от резких заявлений в адрес Украины

Михаил Горбачёв считает, что российские власти должны быть осторожней в своих заявлениях в отношении Украины. Первый президент СССР отреагировал на заявления Юрия Лужкова о том, что Севастополь должен быть возвращен России.

"Мы должны очень бережно относиться к нашим отношениям с братским украинским народом, - отметил он. - Надо делать все так, чтобы отношения с украинским народом не ухудшались, а улучшались", заявил Горбачев в интервью «Эхо Москвы». Политик добавил, что проблемы в отношениях с Украиной "его задевают, трогают и беспокоят".

"Я все время думаю над этим", - сказал первый президент СССР.