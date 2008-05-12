Лужков призывает Россию выйти из договора о дружбе с Украиной

Мэр Москвы Юрий Лужков призывает российское руководство пересмотреть Договор о дружбе с Украиной. Во время пребывания в Севастополе на праздновании годовщины Черноморского флота России Лужков заявил, что Россия должна выйти из договора о дружбе с Украиной, чтобы таким образом получить возможность «опять затронуть вопрос о Крыме и Севастополе», передает Радио Свобода.

«Я официально обращусь к руководству нашего государства, официально обращусь к Государственной думе и в Совет федерации, чтобы опять затронуть вопрос о Севастополе», – сказал мэр столицы России.

Лужков обратил внимание, что в конце этого года, когда истекает нынешний десятилетний срок действия договора, Россия получит право не продолжать его действие.