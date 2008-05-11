Лужков в Крыму молчать не стал

Черноморский бассейн останется геополитическим пространством, которое представляет для России особый интерес. Уверенность в этом выразил мэр российской столицы Юрий Лужков на борту флагмана Черноморского флота гвардейского крейсера «Москва», передает ИТАР-ТАСС.

«Черноморский бассейн часто бывал ареной кровопролитных сражений, - отметил Лужков, участвующий в мероприятиях в Севастополе по случаю 225-летия Черноморского флота. «Он был, есть и будет геополитическим пространством, который для России представляет особый интерес. Это наш южный рубеж», - добавил он.

Газета.ру