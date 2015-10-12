Посол Германии: ни в коем случае нельзя торговаться за суверенитет Украины

Такое заявление сделал посол Германии в Украине Кристоф Вайль во время выступления на конференции "Права человека в условиях военного конфликта и реформ в секторе юстиции".

Читайте такжеГермания не оставит Украину в тяжелой ситуаций в одиночестве – посол

"Мы будем способствовать имплементации результатов Минского процесса, но ни в коем случае нельзя торговаться за неприкосновенность и суверенитет Украины на всех границах", - сказал посол.

"Мы бы хотели напомнить нашим украинским партнерам, если речь идет об имплементации Минских договоренностей, они также должны выполнить свои обязательства", - добавил Кристоф Вайль.

Он отметил, что Украина столкнулась с агрессией, с нарушением международного права, с насилием и политикой, основанной на силе. "Германия стоит на стороне Украины в политическом, экономическом, а также практическом смысле", - заверил посол.

По словам Кристофа Вайля, Украина сможет выйти из кризиса, если к ней придут европейские, в частности немецкие инвесторы.

"Бизнес-климат в Украине не такой, каким он должен быть. Поэтому в первую очередь мы должны говорить о правогосударственности, о структуре правового государства, которые должны быть здесь созданы", - сказал посол.

Как отметил Кристоф Вайль, борьба с коррупцией является первоочередной задачей для Украины. "Это альфа и омега, я имею в виду реформу юстиции. Будучи другом Украины, надо задать вопрос, что произошло за последние полтора года в этом смысле", - сказал посол.