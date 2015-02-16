Украинско-немецкие отношения никогда не имели такого уровня доверия, как сейчас - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, глава государства выразил слова благодарности немецкому народу за поддержку и солидарность с Украиной. «Украинско-немецкие отношения никогда не имели такого уровня доверия, как сейчас», - подчеркнул Порошенко. Он подчеркнул определяющую роль Германии и Франции в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе и единении всей Европы в украинском вопросе.

Президент передал глубокую благодарность немецкому канцлеру Ангеле Меркель за участие Германии и ее лично в урегулировании ситуации в Украине, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины также проинформировал Председателя Бундестага о текущей ситуации на Донбассе в контексте выполнения режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения после Минских переговоров и сосредоточил внимание гостя на нарушении «режима тишины» со стороны террористов и обострении ситуации в районе Дебальцево.

Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в контексте ратификации Германией Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Глава государства выразил надежду на то, что Бундестаг в ближайшее время ратифицирует Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. В свою очередь, Председатель Бундестага сообщил, что голосование по этому вопросу запланировано на 27 марта текущего года и заверил, что вопросу углубления немецко-украинских отношений уделяется значительное внимание со стороны немецких парламентариев.

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Ламмерт заверил президента Украины в том, что в вопросах суверенитета, территориальной целостности и независимости Германия четко стоит на позициях Украины и делает все возможное, чтобы позиция Европы по этому острому вопросу была консолидированной. «Конфликт на Востоке Украины - это не только вопрос Украины. Это вопрос всей Европы», - подчеркнул Председатель Бундестага. «Мы все видим, что Украина хочет быть современной и европейской, но Россия этого боится и не хочет», - сказал Ламмерт.

Обсуждая вопрос освобождения украинской летчицы, депутата украинского парламента Надежды Савченко, Председатель Бундестага подчеркнул, что позиция РФ в этом вопросе должна быть последовательной. «Если Россия серьезный партнер, она должна была продемонстрировать это», - сказал Ламмерт.

Во встрече также приняли участие заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый, Уполномоченный президента Украины, народный депутат Ирина Геращенко, директор Департамента политики и коммуникации МИД Украины Алексей Макеев, член Бундестага, председатель Немецко-украинской парламентской группы Карл Вельман, Посол Германии в Украине Кристоф Вайль, подчеркивается в сообщении.