Пять стран намерены создать независимый трибунал по рейсу MH17

Это произошло после того, как Россия наложила вето на попытку создания в ООН суда для обвинения подозреваемых.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя МИД Нидерландов.

Эти пять стран в настоящее время изучают альтернативные варианты, использование которых позволило бы установить виновных в авиакатастрофе, в том числе подачу исков в международные и национальные суды.

«Один из вариантов – это международный трибунал при поддержке пяти стран», - сообщил пресс-секретарь МИДа Нидерландов.

«Другой вариант уже обсуждался – это суд, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН», - добавил он.

Также спикер отметил, что третьим вариантом станет процесс в государственных судах одной из четырех стран, которые потеряли наибольшее количество граждан в авиакатастрофе.

"Это обсуждалось и в столицах этих стран, и в ООН", - заверяет он.

Отмечается, что суд при ООН имеет право выдавать ордера на арест, которые будут действительными во всех странах, а это означает что страна, которая откажется выдать подозреваемых, может быть наказана за несоблюдение закона.

Как сообщал УНИАН, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию крушения самолета «Малазийских авиалиний» «Боинг-777» рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.

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После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил «Боинг».

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия выступала против этого предложения.