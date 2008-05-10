В БЮТ - против того, чтобы украинцы участвовали в боевых действиях

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО посетил Украинский госпиталь для воинов-интернационалистов „Лесная поляна”, где поздравил участников боевых действий в Афганистане с праздником 9 Мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

„В этот праздник стоит отметить всех, кто прошел войну, максимально поддержать их, организовав для ветеранов достойное лечение, обеспечить реализацию их социальных гарантий и создать условия для реализации их потенциала в условиях современной Украины”, отметил Н.ТОМЕНКО.

Он выразил убеждение, что “самое важное – это сделать все возможное, чтобы украинцы никогда не принимали участия в боевых действиях, где бы они не происходили”.

Н.ТОМЕНКО передал афганцам спортивное оборудование для волейбольной и баскетбольной площадок в госпитале и медикаменты для лечения.

Как замечает пресс-служба, Н.ТОМЕНКО является участником боевых действий, проходил службу в Афганистане в 1983-1985 гг. На протяжении последнего периода он вместе со своими коллегами-депутатами заботится о единственном в Украине госпитале для афганцев „Лесная поляна”.