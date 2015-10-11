Без выборов на оккупированном Донбассе политическое урегулирование зайдет в тупик - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением, в котором объяснил свои действия, направленные на реинтеграцию оккупированной части Донбасса.

Глава государства попросил общество и политиков поддержать эти усилия, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

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«Часть отечественных политиков будто не понимает, что ситуация не может вернуться в состояние, в котором она была до 1 марта прошлого года... Что для реинтеграции территорий нужны чрезвычайные мудрость и дальновидность с украинской стороны. А еще сложнее, чем земли, вернуть души и сердца людей», - говорится в документе.

«Без Верховной Рады не будет выборов. Без выборов на оккупированных территориях политическое урегулирование зайдет в тупик. Впрочем, кое-кто из украинских политиков и не скрывает, что они именно такого варианта и стремятся. Поэтому и предлагают «окружить, заблокировать и изолировать», а также «отрезать и отдать». Но это простое, примитивное решение, не требующее ни интеллекта, ни политической воли для восстановления целостности страны, ни дипломатического таланта», - отметил президент Украины.

«Если потеряем шанс забрать назад Донбасс и Луганскую область, кто в мире будет говорить о возвращении Крыма - со страной, которая разбрасывается территориями?», - отмечает президент.

Перемирие на Донбассе президент считает следствием дипломатических усилий международной коалиции в поддержку единства Украины.

Также Порошенко призвал украинцев к сплоченности, ведь Кремль после неудачи в войне на Донбассе пытается перенести противостояние внутрь Украины.

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«В то время, когда весь мир объединился вокруг Украины, нам еще больше нужна внутренняя сплоченность, потому что только консолидация общества позволит преодолеть нам внешнего врага», - говорится в обращении главы государства.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко в обращении к народу, которое транслировалось в воскресенье вечером на общенациональных телеканалах подчеркнул необходимость полного восстановления территориальной целостности Украины.