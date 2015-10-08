Рада вводит институт частных исполнителей судебных решений

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 246 из 340 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Данным законопроектом вводится модернизация органов государственной исполнительной службы и введение института частных исполнителей, определен их правовой статус, регулируется процедура приобретения и приостановление права на осуществление соответствующей деятельности, определяются особенности их финансового обеспечения.

Министр юстиции Павел Петренко подчеркнул, что «институт частных исполнителей - это никоим образом не введение коллекторов».

По его словам, они будут заниматься исполнением решений судов в сфере бизнеса. При этом министр добавил, что «социально чувствительные решения, такие как социальные выплаты, вопросы, связанные с семейными спорами, вопросы, связанные с исполнением решений по отношению к государству, должны исполняться государственными исполнителями», - отметил Петренко.

Министр подчеркнул, что после введения института частных исполнителей в Польше и странах Прибалтики уровень исполнения судебных решений «увеличился в разы».

«Сейчас в Польше исполняется почти 80% всех судебных решений», - добавил Петренко.

Законопроектом определено, что частным исполнителем может быть гражданин Украины не моложе 25 лет, который имеет высшее юридическое образование степени магистра, владеет государственным языком, имеет стаж работы в отрасли права после получения диплома магистра - не менее двух лет и сдал квалификационный экзамен. При этом отмечается, что частный исполнитель в ходе осуществления своей деятельности не может заниматься другой оплачиваемой (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики в спорте и работы в органах Ассоциации частных исполнителей) или предпринимательской деятельностью.

Законопроектом предусмотрено, что Министерство юстиции обеспечивает ведение Единого реестра частных исполнителей.

Документом определено, что частный исполнитель с целью надлежащего выполнения его обязанностей имеет право привлекать работников органов внутренних дел для содействия в осуществлении им исполнительных действий.

Проект закона предусматривает норму, в соответствии с которой вознаграждение частного исполнителя состоит из основного и дополнительного. При этом основное вознаграждение, в зависимости от исполнительных действий, которые подлежат совершению в исполнительном производстве, устанавливается в виде: фиксированной суммы – в случае исполнения решения неимущественного характера; процента от суммы, подлежащей взысканию, или стоимости имущества, подлежащего передаче по исполнительному документу. Размер основного вознаграждения частного исполнителя устанавливается Кабинетом министров. Основное вознаграждение частного исполнителя, которое устанавливается в процентах, взимается с должника вместе с суммой, подлежащей взысканию по исполнительному документу.

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В соответствии с законопроектом взыскание с должника дополнительного вознаграждения частному исполнителю, а также дополнительных расходов, кроме определенных Министерством юстиции, не допускается.

Законопроектом предлагается установить новый порядок обжалования решений, действий или бездействия исполнителей.

Так, решение, действия или бездеятельность государственного исполнителя и других должностных лиц органов государственной исполнительной службы, а также частного исполнителя по исполнению судебного решения могут быть обжалованы сторонами и другими лицами в суде, который выдал исполнительный документ, в порядке, предусмотренном законом. Таким образом, законопроектом вводится институт судебного контроля за выполнением решений, что обеспечит полноценную реализацию лицом права на справедливый суд.

Законопроектом предусмотрено, что в случае проведения обыска или осмотра жилья, иного владения государственного исполнителя, частного исполнителя, служебных помещений государственного исполнителя или офиса частного исполнителя, временного доступа к вещам и документам государственного исполнителя, частного исполнителя следственный судья, суд в своем решении в обязательном порядке указывает исчерпывающий перечень вещей, документов, которые планируется отыскать, выявить или изъять во время проведения следственного действия или применения меры обеспечения уголовного производства.

При этом отмечается, что орган или должностные лица, которые задержали государственного исполнителя, или частного исполнителя, или применили к нему меру пресечения, обязаны в течение 24 часов уведомить об этом Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции, а в отношении частного исполнителя – также и Совет частных исполнителей.

В заключительных и переходных положениях законопроекта указывается, что он вступит в силу с 1 марта 2016 года.