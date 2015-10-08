Соболева вызывают в Генпрокуратуру по делу о разгоне студенческого Майдана

Об этом депутат сообщил в своем Facebook.

"Меня снова зовут давать показания в Генпрокуратуру. Сообщили, что речь идет о разгоне студенческого Майдана в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 года. Не прошло и 23 месяцев", - написал он.

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Депутат заверил, что обязательно придет и расскажет следствию все, что помнит. В то же время он снова подчеркнул, что настаивает на необходимости отправить в отставку генпрокурора Виктора Шокина.

"Но в очередной раз прошу парламентариев из Блока Петра Порошенко, Народного фронта и "Батькивщины", которые еще не подписались за выражение недоверия генеральному прокурору, прекратить этот печальный цирк и обеспечить стране настоящую работу ключевого органа следствия и обвинения", - написал парламентарий.

По его словам, "для голосования за изгнание Виктора Шокина нужно еще 34 подписи". Последними подписавшими пока являются Борис Тарасюк и Сергей Евтушок.

Напомним, в сентябре Генпрокуратура уже вызывала Соболева на допрос в качестве свидетеля по уголовному производству, суть которого не конкретизировала.