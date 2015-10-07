Facebook забанил Геращенко за пост о россиянах, воюющих в Сирии

"Приглашаю всех, у кого есть информация о российских гражданах, которые участвуют в необъявленной войне России против сирийского народа, сообщать все известные вам данные на сайт "Миротворец", где для этого будет создан отдельный раздел "Преступления Путина в Сирии и на Ближнем Востоке", - написал тогда депутат.

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Кроме того, он процитировал якобы письмо одного из своих "френдов", в котором тот допускает, что уже опубликованной информации о россиянах в Сирии "будет достаточно, чтобы ИГИЛовцы и их собратья в России, смогли бы потом их найти и отомстить по канонам шариата".