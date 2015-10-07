Facebook забанил Геращенко за пост о россиянах, воюющих в Сирии
15:26, 07 октября 2015Политика
5839
Аккаунт народного депутата Антона Геращенко в соцсети Facebook был заблокирован после публикации поста, в котором политик инициировал сбор данных о действиях россиян в ходе войны в Сирии.
Геращенко заблокировали в Facebook из-за поста о российской армии в Сирии / Фото УНИАН
"Приглашаю всех, у кого есть информация о российских гражданах, которые участвуют в необъявленной войне России против сирийского народа, сообщать все известные вам данные на сайт "Миротворец", где для этого будет создан отдельный раздел "Преступления Путина в Сирии и на Ближнем Востоке", - написал тогда депутат.
Читайте такжеРоссийские военные публикуют в соцсетях фотографии из Сирии
Кроме того, он процитировал якобы письмо одного из своих "френдов", в котором тот допускает, что уже опубликованной информации о россиянах в Сирии "будет достаточно, чтобы ИГИЛовцы и их собратья в России, смогли бы потом их найти и отомстить по канонам шариата".
пост Антона Геращенко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter