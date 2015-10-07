Геращенко предлагает публиковать данные российских граждан, воюющих в Сирии

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

В частности, нардеп предложил создать для таких россиян отдельный раздел - "Преступления Путина в Сирии и на Ближнем Востоке".

"(...) Приглашаю всех, у кого есть информация о российских граждан, которые участвуют в необъявленной войне России против сирийского народа, сообщать все известные Вам данные на сайт "Миротворец", где для этого будет создан отдельный раздел "Преступления Путина в Сирии и на Ближнем Востоке ", - говорится в сообщении.

Целью этого Геращенко назвал предоставление возможности "игиловцам отомстить по канонам "Шариата"".

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По вечерам, когда есть время, перечитываю личку. Одним сообщением вот Фейсбук Френда решил поделиться со всей Фейсбу... Posted by Антон Геращенко on Tuesday, October 6, 2015

Как сообщал УНИАН, по информации минобороны РФ, российская авиация совершила около 20 боевых вылетов против 12 объектов "Исламского государства" (ИД) в Сирии.