Польша до зимы переселит к себе этнических поляков из Мариуполя

Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына, передает "Европейская правда".

По его словам, подготовка к этому длилась очень долго, поскольку дело было сложным из-за того, что Мариуполь не был местом, где шли военные действия.

Как отметил министр, правительственной программой будут охвачены 106 лиц польского происхождения и члены их семей.

Поляки из Мариуполя получат документы, которые позволят им въехать и находиться на территории Польши. Переезд этих лиц будет осуществляться до конца ноября.

Лица польского происхождения получат разрешения на постоянное проживание в Польше. Соответственно, они будут иметь такие же права, как и граждане Польши во всем, кроме права голоса на выборах. Эти люди смогут легально работать и жить в Польше.

Программа приезда в Польшу адресована исключительно тем, кто имеет польское происхождение, а также ближайшим членам их семей, которые на данный момент прописаны и живут в Мариуполе и в прилегающих к нему районах: Першотраневом, Володарском и Новоазовском.

Те, кто хочет переехать в Польшу, смогут воспользоваться адаптационным пакетом: изучать польский язык, а также совместно с местной властью искать работу и жилье.

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На первом этапе программа будет реализовываться генеральным консульством Польши в Харькове. После обработки обращений будет составлен окончательный список лиц, которые смогут выехать.

Напомним, в июле 50 этнических поляков из Мариуполя получили отрицательный ответ от польского правительства на запрос о предоставлении убежища через боевые действия в Донбассе.

МИД Польши указывало, что эвакуация поляков из Донбасса в январе была одноразовой акцией - речь шла о вывозе людей из зоны военных действий.