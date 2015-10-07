Польша до зимы переселит к себе этнических поляков из Мариуполя
Польское правительство начинает процесс переезда 106 этнических поляков из Мариуполя.
Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына, передает "Европейская правда".
По его словам, подготовка к этому длилась очень долго, поскольку дело было сложным из-за того, что Мариуполь не был местом, где шли военные действия.
Как отметил министр, правительственной программой будут охвачены 106 лиц польского происхождения и члены их семей.
Поляки из Мариуполя получат документы, которые позволят им въехать и находиться на территории Польши. Переезд этих лиц будет осуществляться до конца ноября.
Лица польского происхождения получат разрешения на постоянное проживание в Польше. Соответственно, они будут иметь такие же права, как и граждане Польши во всем, кроме права голоса на выборах. Эти люди смогут легально работать и жить в Польше.
Программа приезда в Польшу адресована исключительно тем, кто имеет польское происхождение, а также ближайшим членам их семей, которые на данный момент прописаны и живут в Мариуполе и в прилегающих к нему районах: Першотраневом, Володарском и Новоазовском.
Те, кто хочет переехать в Польшу, смогут воспользоваться адаптационным пакетом: изучать польский язык, а также совместно с местной властью искать работу и жилье.
Читайте такжеБольшинство поляков и немцев считают РФ виновной в войне на Донбассе
На первом этапе программа будет реализовываться генеральным консульством Польши в Харькове. После обработки обращений будет составлен окончательный список лиц, которые смогут выехать.
Напомним, в июле 50 этнических поляков из Мариуполя получили отрицательный ответ от польского правительства на запрос о предоставлении убежища через боевые действия в Донбассе.
МИД Польши указывало, что эвакуация поляков из Донбасса в январе была одноразовой акцией - речь шла о вывозе людей из зоны военных действий.