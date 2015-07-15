Польша не приняла этнических поляков из Мариуполя

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление председателя фонда Свобода и Демократия Михала Дворчика Польскому радио.

По его словам, 50 этнических поляков из Мариуполя получили отрицательный ответ от польского правительства.

МИД Польши отмечает, что эвакуация поляков с Донбасса была единоразовой акцией - речь шла о вывозе людей из зоны военных действий.

Как объясняют во внешнеполитическом ведомстве Польши, Мариуполь не лежит в зоне непосредственных военных действий.

"Активно о приезде в Польшу ходатайствовали поляки из Мариуполя, города, находящегося возле линии фронта. Вместо этого все будет зависеть от того, как будет в Украине развиваться ситуация. Если вооруженные действия усилятся и охватят большие территории, чем прежде, мы должны принимать во внимание вероятность того, что дежурные группы украинских поляков будут пытаться бежать из этого региона и найти убежище в Польше ", - сказал Дворчик.

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Как сообщал УНИАН, в январе министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина не исключил возможности проведения еще одной эвакуации украинцев польского происхождения из Мариуполя в случае возникновения угрозы их жизни.