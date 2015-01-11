Польша начала эвакуацию из зоны АТО граждан Украины польского происхождения

Представитель МИД Польши Марцин Войцеховский во время брифинга в воскресенье сообщил, что из охваченных вооруженным конфликтом территорий удалось вывезти в Харьков 162 человека, которые имеют так называемую "Карту поляка" или другим образом могут доказать свое польское происхождение, передает Радио Свобода.

После оформления необходимых документов эти люди будут перевезены в Польшу.

«Мы сделаем все возможное, чтобы этот последний этап операции был как можно более комфортным и слаженным. Детали, однако, будут сообщены уже после перевозки. Все должно закончится в течение нескольких дней», - заявил Войцеховский.

Читайте такжеПольша эвакуирует около 100 этнических поляков с оккупированных территорий Донбасса

Операция осуществляется в тайне, но при тесном сотрудничестве с украинской стороной, которая, как сказал находящийся в Харькове замминистра иностранных дел Польши Конрад Павлик, оказывает полякам всяческую помощь.

«Все эвакуированные размещены в одной из харьковских гостиниц, обеспечены трехразовым питанием, им предоставляется консульская помощь. Точного места нахождения мы не раскрываем», - заявил Конрад Павлик.

Согласно неофициальной информации, этнические поляки будут перевезены в Польшу военным самолетом.

В то же время, глава МИД Украины Павел Климкин сообщает об эвакуации 175 украинцев польского происхождения из зоны проведения АТО.

"Помогли польским друзьям в их очередной гуманитарной акции: 175 украинцев польского происхождения из Донбасса последующие месяцы будут гостить в Польше", - отметил он в Твиттере.

"Будем и в дальнейшем совместными усилиями возвращать мир на Донбасс, чтобы эти люди смогли вернуться в свои дома", - добавил Климкин.

По информации "Польского радио", эвакуация этнических поляков - граждан Украины из контролируемых боевиками территорий началась в субботу и должна охватить более 200 человек.

"Эвакуированные лица польского происхождения, которые приняли решение о выезде, по информации, которую получило "Польское радио", должны доехать автобусами до Харькова. Там начнется второй этап операции эвакуации. Люди едут из двух городов на Донбассе. Подробности сделки не разглашаются, учитывая безопасность эвакуированных", - говорится в сообщении.

Как отмечает Украинская правда, ранее премьер-министр Польши Ева Копач заявила, что польское правительство хочет эвакуировать из Донбасса 195 этнических поляков, из которых 156 уже подтвердили намерение переехать в Республику Польша.