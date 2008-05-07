Пророссийские организации вывесят на День победы власовскую символику

В Крыму сегодня стартовала акция в каждом «В каждом окне – российский флаг».

Как передает корреспондент УНИАН, акция, посвященная 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводится организациями российских соотечественников, которые входят в общественное объединение «Русское содружество».

В ходе акции будут раздаваться российские триколоры. Крымчан призывают полученные флаги вывесить с окон и балконов в День Победы. Помимо флагов, людям также раздают георгиевские ленточки.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель окружного совета «Русского содружества» по Крыму Надежда ПОЛЯКОВА, флаги шили вручную активисты организаций.

К настоящему времени пошито около 5 тысяч российских флагов, но это не предел.

Акция «В каждом окне – российский флаг» сегодня стартовала в Симферополе и пройдет еще в 8-ми городах Крыма: Алуште, Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Саках, Севастополе, Феодосии и Ялте.

«В каждом городе эта акция будет проходить в тот день, который связан с какой-то знаменательной датой. Заключительная акция пройдет в Севастополе – во время празднования 225-летия города. В Севастополе больше всего должны раздать флагов – оттуда больше всего звонят и просят (флаги – УНИАН)», - сказала Н.ПОЛЯКОВА.

Организаторы решили сделать акцию «В каждом окне – российский флаг» ежегодной.

В годы Второй мировой войны нынешняя государственная символика Российской Федерации использовалась РОА (Русской освободительной армией) сформированной из советских военных, попавших в немецкий плен, для «освобождения России от коммунизма». Неофициально ее членов называли «власовцами», по имени командира, генерал-лейтенанта Андрея Власова.