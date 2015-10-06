В "Народном фронте" заявили, что для проведения реформ Украине необходимо от 10 до 15 лет

Одним из главных достижений правительства является возобновление движения Украины в Европу, и все его действия сейчас направлены на то, чтобы это движение было непрерывным.

Об этом заявила народный депутат фракции «Народный фронт» Светлана Войцеховская.

Она подчеркнула, что успехи правительства признают все международные партнеры Украины.

«В частности, правительства США и стран Европы отмечают успехи украинского Кабинета Министров в энергетике, оборонной отрасли», - сказала народный депутат.

В то же время Войцеховская отметила, что для проведения реформ необходимо длительное время.

«Все мы должны понимать, что чудес в мире не бывает, и опыт стран, которые в свое время прошли путь от постсоветских стран в Европу, свидетельствует, что для проведения реформ необходимо длительное время – от 10 до 15 лет», - сказала она.

Народный депутат также подчеркнула, что политики должны объединиться ради проведения реформ.

«Демократия – это в первую очередь профессионализм и ответственность. Сегодня некоторые политические силы считают, что только они могут делать выводы и давать оценку ситуации, которая сложилась. Но так нельзя. Все политики должны объединиться для того, чтобы провести реформы», - резюмировала представитель «Народного фронта».