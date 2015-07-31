У Путина пригрозили США ответными мерами за новый пакет санкций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом принцип взаимности, безусловно, в таком санкционном обмене - это базовый принцип. Вместе с тем, нельзя исключать каких-то асимметричных действий. Но опять же, еще раз повторю, это не самоцель. Отношение к подобным санкционным решениям со стороны США наше хорошо известно, оно не меняется. Мы считаем, что эти санкции незаконны, что они противоречат нормам международного права, что они наносят существенный вред двусторонним отношениям, а, главное, это шаги, которые американская сторона делает без очевидного резона и не преследуют какую-то конкретную цель», - сказал Песков.

По его мнению, «кроме негатива эти шаги ничего не несут».

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Как сообщал УНИАН, 31 июля США включили в санкционный список бизнесмена Сергея Курченко, экс-заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Клюева, экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого и сына бывшего президента Виктора Януковича Александра Януковича.

В частности, под секторальные санкции попала компания "МАКО Холдинг" (принадлежит Александру Януковичу); ПАО "Проминвестбанк" (принадлежит российскому Внешэкономбанку).

Также под санкции попали в Крыму Керченская паромная переправа и коммерческие торговые порты Ялты, Севастополя, Керчи, Феодосии и Евпатории.

Санкции ввели против партнеров российского бизнесмена Геннадия Тимченко, гражданина РФ Петра Колбина и гражданина Финляндии Кая Паанена; менеджеров концерна "Калашников" Андрея Булютина и Александра Омельченко; сына российского бизнесмена Бориса Ротенберга Романа Ротенберга; а также против Елены Семеновой и Олега Усачева.

В санкционный список юридических лиц внесены финские компании (связанные с бизнесом в России) Airfix Aviation, Langvik Capital, SET Petrochemicals, Southeast Trading Oy; кипрские компании IPP Oil Products, Southport Management Services Ltd и российские Ижевский механический завод и "Концерн Ижмаш".

Также в список секторальных санкций попали еще 34 компании.

Среди них структуры российского Внешэкономбанка, а именно: белорусский "Белвнешэкономбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, "ВЭБ Азия Лимитед", "ВЭБ Капитал", "ВЭБ Инжиниринг", "ВЭБ Лизинг", "Эксимбанк", Федеральный центр проектного финансирования, "Глобэкс банк", "Краслисинвест", Ресад, "Роуз Групп", СМЕ банк, "Связь банк".