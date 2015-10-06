Детская комната раздора

Переоборудование одного из помещений парламентских комитетов под детскую комнату вызвало на минувшей неделе нешуточную дискуссию в социальных сетях. Вплоть до рьяных споров и обвинении скептически настроенных по отношению к нововведению людей в отсталости и непонимании европейских ценностей. Впрочем, сторонникам «детского проекта» - невдомек, что возмущение вызывает не сама инициатива (безусловно, нужная, причем, не только в стенах Верховной Рады), а то, как она будет воплощаться в жизнь.

Учитывая, что украинский парламент, как и водится в авторитарных государствах – режимный объект – доступ к нему без аккредитации и спецпропусков простым смертным заказан.

По этой же причине закрыт он и для детей, независимо от того, работает ли мама малыша народным депутатом, секретарем в комитете Верховной Рады или журналистом «под куполом».

В этой связи, женщины-парламентарии не один год поднимали вопрос о необходимости создания в главном законодательном органе страны маломальских комфортных условий для «свидания» с малышом (в частности, при необходимости грудного вскармливания). Аргументы народных избранниц действительно обоснованы: учитывая, что депутат – выборная должность, на декрет может «уйти» большая половина каденции.

Поэтому, когда женщины-депутаты, наконец, добились своего – спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил о переоборудовании одного из парламентских помещений в специальную детскую комнату – эту инициативу можно было только приветствовать. Однако она вызвала острые споры, и вот почему: возмущение спровоцировал тот факт, что, воспользоваться детской комнатой в парламенте, по словам парламентария Ирины Сысоенко, смогут народные депутаты, женщины-работники аппарата Верховной Рады и секретариата парламентских комитетов. Но в парламенте работают отнюдь не только депутаты и сотрудники аппарата!

Грубо говоря, если ребенку, скажем так, повезло с мамой, которую выбрали в высший законодательный орган страны, он может попасть на режимный объект по «праву рождения».

А если мама малыша, например, представительница общественной организации или журналист, которая, выполняя свою работу, также приходит «под купол» и не может оставить своего ребенка «за порогом», ему в «аккредитации» будет отказано? Простой смертный младенец должен остаться голодным? Таким незатейливым образом, казалось, абсолютно нормальная идея превращается в инструмент для разделения детей на касты. А источником социальной несправедливости становятся избранники народа.

Любопытно, что спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, анонсируя нововведение, сказал – комнатой смогут воспользоваться и «посетители Верховной Рады Украины», которые, при необходимости смогут «оставить своего ребенка с профессиональным работником со специальным образованием на два часа». Но здесь глава парламента явно слукавил: в здание парламента попросту не пускают детей, в том числе потому, что не существует документов, удостоверяющих личность ребенка.

Речь идет об особом «пригласительном», или в попуск/аккредитацию для мам, работающих в здании ВР, будет вписано: «+ребенок»? Этот вопрос надо прояснить. А до какого возраста и какого размера дети могут быть «вписаны» в документ, разрешающий доступ в здания украинского законодательного органа?

Да, еще одна беда: посетителям Верховной Рады, зачастую, пропуска выдают только «под купол» или (в случае с журналистами), в кулуары парламентского здания. В недра помещения парламентских комитетов, где и обещают открыть первую детскую комнату, даже аккредитованным лицам вход недоступен: например, журналисты, даже имеющие постоянную аккредитацию Верховной Рады, чтобы попасть в здание комитетов, должны быть также аккредитованы на заседание комитета или договориться о встрече с депутатом в здании комитета и получить дополнительный пропуск.

Эти процедуры будут упразднены, раз Гройсман пообещал, или как?

Впрочем, если идея детской комнаты – не профанация, комендатура Верховной Рады теоретически может подготовить процедуру быстрого доступа в детскую комнату детей тех, кто по долгу службы (пусть и не парламентской), должен находится в Раде. Но этот вопрос пока не стоит вообще.

К слову, само по себе начинание – прекрасное. Вслед за ВР, аналогичные детские комнаты должны бы появятся и на других режимных объектах – в Администрации президента и в Кабмине, где также немало сотрудниц и посетителей с маленькими детьми.

А если говорить о госорганах в целом, то их мрачные коридоры и залы ожидания по всей стране ежедневно принимают тысячи крохотных посетителей, мамам-папам которых их не с кем оставить дома. Стало быть, вопрос с наличием детских комнат в госучреждениях и равный доступ к ним детей всех родителей, имеющих право находится в том или ином здании (если доступ к объекту по причине «режимности» не свободен), нужно решать на законодательном уровне.

Потому что, если этого не произойдет, можно сколько угодно говорить о том, что детская комната – шаг к открытости парламента, направленный на развитие и поощрение материнства – но выглядеть это все равно будет так, что, прикрываясь грудничками и европейским опытом, в Верховной Раде официально оформляют очередную категорию «избранных». По праву рождения.

Татьяна Урбанская