Нардепы предоставили семьям Небесной Сотни льготы ветеранов войны

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 из 320 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом усилена социальная защита семей лиц, погибших или умерших вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, на которых распространены статус и льготы, предусмотренные для ветеранов войны, гарантии их социальной защиты. Им устанавливается, что соответствующий статус и государственные социальные гарантии не распространяются на семьи работников милиции, лиц, проходивших службу в правоохранительных органах специального назначения, военнослужащих внутренних войск, Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, которые погибли или умерли вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных при исполнении служебных обязанностей, связанных с событиями Революции Достоинства.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что во время массовых акций общественного протеста с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года (Революции Достоинства), борясь за свободу и демократию, погибло около 100 человек, которых назвали Небесной Сотней. «Вместе с тем, у Героев Небесной Сотни остались пожилые родители и малолетние дети, которые потеряли кормильца, оказались социально не защищенными и до сих пор не имеют законодательно определенного статуса», - сказано в записке.