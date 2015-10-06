Нардепы предоставили семьям Небесной Сотни льготы ветеранов войны
Рада приняла закон «О внесении изменения в статью 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» по усилению социальной защиты семей Небесной Сотни» (регистрационный номер 2022а).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 из 320 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом усилена социальная защита семей лиц, погибших или умерших вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, на которых распространены статус и льготы, предусмотренные для ветеранов войны, гарантии их социальной защиты. Им устанавливается, что соответствующий статус и государственные социальные гарантии не распространяются на семьи работников милиции, лиц, проходивших службу в правоохранительных органах специального назначения, военнослужащих внутренних войск, Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, которые погибли или умерли вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных при исполнении служебных обязанностей, связанных с событиями Революции Достоинства.
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В пояснительной записке к документу отмечается, что во время массовых акций общественного протеста с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года (Революции Достоинства), борясь за свободу и демократию, погибло около 100 человек, которых назвали Небесной Сотней. «Вместе с тем, у Героев Небесной Сотни остались пожилые родители и малолетние дети, которые потеряли кормильца, оказались социально не защищенными и до сих пор не имеют законодательно определенного статуса», - сказано в записке.