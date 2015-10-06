"Самопомич" отказывается голосовать за любые вопросы при нарушении регламента Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель фракции Олег Березюк на заседании парламента.

«Парламентская процедура является залогом свободы и силы Украины. Мы вчера приняли решение: мы точно не будем голосовать за какие-либо нужные стране решения, если они не пройдут процедуру в парламенте - комитеты, согласование и пр.», - сказал он.

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«Не шантажируйте, пожалуйста, страной, войной, Кремлем и прочим. Процедура в парламенте является залогом стабильности и развития всего государства. Решение объединения «Самопомич» окончательное и изменению не подлежит», - подчеркнул Березюк.

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