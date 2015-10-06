"Самопомич" отказывается голосовать за любые вопросы при нарушении регламента Рады
Парламентская фракция «Самопомич» не будет голосовать даже за важные решения, если они будут приниматься с нарушением регламента Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель фракции Олег Березюк на заседании парламента.
«Парламентская процедура является залогом свободы и силы Украины. Мы вчера приняли решение: мы точно не будем голосовать за какие-либо нужные стране решения, если они не пройдут процедуру в парламенте - комитеты, согласование и пр.», - сказал он.
Читайте такжеБерезюк: "Самопомич" пока что остается в коалиции
«Не шантажируйте, пожалуйста, страной, войной, Кремлем и прочим. Процедура в парламенте является залогом стабильности и развития всего государства. Решение объединения «Самопомич» окончательное и изменению не подлежит», - подчеркнул Березюк.
Читайте такжеИсключенная из "Самопомочи" Гопко заявила, что фракция скатывается к "большевицкому авторитаризму"