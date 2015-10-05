Генпрокуратура проверит АП на причастность к преступлениям против правосудия - депутат

Об этом Виталий Куприй сообщил на своей странице в Facebook.

«На основании моего заявления о преступлении и депутатского запроса Генеральная прокуратура Украины проведет расследование относительно незаконного влияния на суд Президента Петра Порошенко и заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова с целью принятия неправосудных решений», – написал политик.

ГПУ перевірить Адміністрацію Президента на причетність до злочинів проти правосуддя!На підставі моєї заяви про злочин ... Posted by Віталій Купрій on Monday, 5 October 2015

Депутат напомнил, что отстраненный председатель Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко в своем обращении, распространенном в сети Интернет, заявил, что Петр Порошенко и Алексей Филатов заставляли его совершать преступления и выносить заведомо неправосудные решения по нескольким громким делам, в том числе и по делу Гонгадзе – Подольского. По словам Виталия Куприя, такие действия имеют признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 364 и 367 Уголовного кодекса Украины.

Народный депутат также опубликовал ответ ГПУ на свое обращение. В этом ответе говорится, что досудебное расследование по делу пока продолжается и находится на контроле руководства ГПУ.

«Надеюсь, что дело в отношении преступлений команды Порошенко будет доведено до конца» – отметил Виталий Куприй.