Медведеву сократили программу инаугурации

В полдень 7 мая начнется инаугурация третьего президента России Дмитрия Медведева. Будущий глава государства должен произнести клятву на специальном экземпляре Конституции – только после этого Медведев будет считаться полноправным президентом. Правда, удостоверение главы государства он получил еще во вторник без свидетелей.

В среду Дмитрий Медведев станет полноправным главой России. В полдень в Большом Кремлевском дворце начнется церемония инаугурации, порядок которой детально прописан. Примерно к часу дня в России уже будет новый, третий по счету президент.

Гости начнут собираться в Кремле примерно за час до начала церемонии. В общей сложности за церемонией инаугурации будут наблюдать около 2000 человек: члены правительства, депутаты, сенаторы, религиозные и общественные деятели, губернаторы, представители дипломатических миссий, судьи Конституционного суда, журналисты и другие лица.

Так, из родного города уже двух президентов подряд, Санкт-Петербурга, приедут семь человек, в большей степени связанных с уходящим главой государства, чем с виновником торжества.

Помимо губернатора Валентины Матвиенко и митрополита Петербургского и Ладожского Владимира, которые должны быть по церемониалу, на церемонию приглашена классная руководительница и учительница немецкого языка Путина Вера Гуревич.

По данным «Газеты.Ru»,приглашение прислали и тренеру Путина по дзюдо Анатолию Рахлину, и бывшему ректору, а ныне президенту Санкт-Петербургского государственного университета (по всеобщему мнению – другу семьи Путиных) Людмиле Вербицкой. Вдову капитана АПЛ «Курск» Ирину Лячину, попавшую в число делегатов от Петербурга, тоже, видимо, можно отнести к «путинской квоте» (подлодка утонула именно в начале первого срока Путина).

Незадолго до полудня через Георгиевский, Александровский и Андреевский залы Кремля пройдут знаменосцы с основными атрибутами инаугурации: с государственным флагом, штандартом президента, спецэкземпляром Конституции и знаком президента России. На сцену поднимутся председатель КС Валерий Зорькин и спикеры Совета федерации и Госдумы Сергей Миронов и Борис Грызлов. К ним присоединится и на этот момент еще действующий глава государства Владимир Путин. Знак президента и том Конституции, на которой приносили присягу и первый президент Борис Ельцин, и Путин, на трибуну возложит Зорькин.

Дмитрий Медведев в сопровождении кортежа въедет через ворота Спасской башни к БКД в 11.55. С первым ударом курантов будущий глава государства войдет в Георгиевский зал и через него проследует ровно тем же путем, которым уже проходил Владимир Путин дважды – в 2000 и 2004 годах. В последнем зале председатель КС попросит избранного президента произнести присягу.

После этого Валерий Зорькин вручит Медведеву символы власти и объявит о его вступлении в должность. В зале зазвучит гимн России, а над резиденцией главы государства будет поднят президентский штандарт.

После присяги новый глава государства обратится с речью к гражданам России.

Впрочем, на этот раз, как и в 2000 году, слово будет предоставлено и сложившему полномочия президенту – Владимиру Путину. Выступать он будет первым.

При вступлении Путина в должность 8 лет назад его напутствовал ушедший в отставку Борис Ельцин. «Берегите Россию», – пожелал он второму президенту. В 2004 году Путин был переизбран, поэтому речь произносил только он. Это была самая короткая церемония инаугурации, которая заняла около 20 минут.

Когда Медведев закончит говорить, с Кремлевской набережной будут выпущены 30 артиллерийских залпов и прозвучит «Славься» Глинки. Затем российский лидер через двери Святых сеней выйдет на Соборную площадь, где ему будет представлен личный состав президентского полка. А в Благовещенском соборе Кремля патриарх Московский и всея Руси Алексий II отслужит молебен.

В отличие от своих предшественников Дмитрий Медведев один из атрибутов президента получил чуть раньше. Обычно глава Центральной избирательной комиссии вручал удостоверение президента непосредственно перед присягой. Кроме того, это процедура должна проходить в торжественной обстановке. Однако на этот раз глава ЦИК Владимир Чуров накануне церемонии вступления в должность приехал в Кремль, где в ходе встречи с Медведевым вручил ему удостоверение. Как это было – никто из журналистов не видел, встреча прошла за закрытыми дверями.

После вступления нового президента в должность будет сменена табличка на дверях кабинета главы государства. Медведев, который после оглашения официальных итогов выборов работал в 14-м корпусе Кремля, переберется в президентскую резиденцию.

Владимир Путин, который уже сегодня перестанет быть президентом, автоматически станет председателем «Единой России». Никаких дополнительных решений уже не потребуется, уточнили в партии. Напомним, что на съезде в середине апреля Путин согласился возглавить партию и единогласно был одобрен делегатами на этом съезде.

Церемонию инаугурации будут транслировать российские федеральные телеканалы – «Первый» и «Россия», а также телеканал «Вести-24».

Газета.ру